بالصور.. الفلوجة تحتفل بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي

2019/06/26 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور الاحتفالات في الفلوجة بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي الخامسة.يذكر ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية حررت قضاء الفلوجة في (26 حزيران 2016) خلال 32 يوما وسميت تلك العمليات بـ"عمليات 15 شعبان".تصوير : حسين علي

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