نائب قائد عمليات الحشد يتفقد قاطع عمليات نينوى ويبحث المستجدات الأمنية

2019/06/26 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم نائب قائد عمليات الحشد الشعبي رائد الكروي، جولة تفقدية لقاطع عمليات الحشد الشعبي في نينوى.وقال موفدنا ان " الكروي تفقد مقر اللواء 33 و53 و40 التابع لقيادة عمليات سنجار و تلعفر غرب الموصل وبحث المستجدات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".وأشاد الكروي بالجهود المبذولة من قبل مقاتلي الحشد الشعبي المرابطين ضمن قاطع المسؤولية في ...

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