ائتلاف العبادي: لم يعد لتحالف الإصلاح وجود بعد خروج الحكيم

2019/06/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأربعاء، أن تحالف الإصلاح والاعمار لم يعد له وجود بعد خروج السيد عمار الحكيم من رئاسته، مشيرا إلى ان ائتلافه ضمن المعارضة الحالية.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب فلاح الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تيار الحكمة هو من كان يدير تحالف الإصلاح ماليا وإداريا وبخروج زعيمه السيد عمار […]

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