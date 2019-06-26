آل الشيخ يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

2019/06/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة ‏القدم.‏ وقال آل الشيخ في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد انتهاء السنة الأولى من ‏البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد ‏العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية

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