2019/06/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بدأ مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، جلسة إكمال استجواب المحافظ بحضور 27 عضواً.‏ وقال مصدر في المجلس لـ”خطوة برس” إن “مجلس ذي قار عقد، اليوم، جلسته لإكمال ‏استجواب المحافظ يحيى الناصري بحضور 27 عضواً”.‏ وأضاف أن “المجلس سيصوّت بنهاية الجلسة على القناعة او عدم القناعة بأجوبة الناصري”.‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء جلسة إكمال استجواب محافظ ذي قار بحضور 27 عضواً وكالة خطوة برس.

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