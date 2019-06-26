الرد الأول من نقابة الموسيقيين عن أزمة ميريام فارس: تختلف عن شيرين

2019/06/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت نقابة المهن الموسيقية على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف النقابة من الفنانة ميريام فارس وتصريحاتها المسيئة لمصر، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق حفلها بمهرجان “موازين”، حيث انتقد بعض الفنانين الاستجابة السريعة من النقابة لاعتذار المطربة اللبنانية، في حين كان رد الفعل مناقضًا تمامًا لما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن المطربة أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدون، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك لا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف مع موقف أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابع البيان: “ذهب البعض إلى التلويح بموقف النقابة من المطربة شيرين (وهي عضوة نقابية) وقتما أساءت إلى مصر وطنها وشعبها أكثر من مرة بمفردات صريحة وواضحة لا يحتمل معها التأويل أو الفهم الخاطئ واتخذت معها النقابة تدابيرها التي تنص عليها اللوائح المعمول بها نقابياً، وذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذت النقابة قراراتها حماية لها من المساءلة القانونية”.

وأضاف البيان: “على الرغم من مبادرة هاني شاكر بالتواصل معها ومع زوجها حسام حبيب في حضور الفنان أشرف زكي ومحاولة إقناعها والاتفاق معها على حضورها إلى النقابة وتقديم اعتذارها للشعب المصري، في تسجيل صوت وصورة، إلا أنها لم تف بوعدها لارتباطها بعدد من السفريات ووعدت مرة أخرى بتنفيذ ذلك بعد عودتها، ثم لم تلتزم أيضًا بتنفيذ وعودها بتقديم اعتذارها على تجاوزها ضد الدولة المصرية والمساس بالأمن القومي، وبعد وقت طويل أرسلت بياناً مكتوباً بصيغة لم تكن مرضية”، موضحاً أنه حرصاً من النقابة على صورة هذه الفنانة وموهبتها تم التغاضي عن قرار وقفها وإلغاؤه.

واختتمت النقابة بيانها: “هذا هو الفارق بين الموقفين..



شيرين موهبة مصرية نعتز بها وتسأل هي وزوجها الفنان حسام حبيب عن موقف النقيب معها بشكل شخصي..



وذلك غلقاً لباب المهاترات والاصطياد في المياه العكرة”.

وكان الفنان أحمد السعدني انتقد أمس (الثلثاء)، قبول الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لاعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن تصريحاتها المثيرة للجدل والتي اعتبرها كثيرون بأنها مسيئة لمصر، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق حفلها بمهرجان “موازين”.

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