الحلبوسي لوفد اميركي: العراق له دور ريادي بخفض التصعيد في المنطقة

2019/06/26 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، أن للعراق دوراً ريادياً بخفض التوتر والتصعيد بالمنطقة، فيما لفت إلى سعي العراق لإقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي […]

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