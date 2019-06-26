الحلبوسي لمسؤول أميركي: دور العراق الريادي يسهم بخفض التوتر والتصعيد في المنطقة

2019/06/26 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران اندرو بيك ان دور العراق الريادي يسهم في تخفيض التوتر في المنطقة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران اندرو بيك، يرافقه السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر”، […]

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