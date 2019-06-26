2019/06/26 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC وصف النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”الضعيف”، فيما بين ان “ضعفه” يجبر الكتل السياسية على المناورة.وقال السكيني في حديث متلفز لـ”قناة الرشيد” واطلع “المركز الخبري الوطني NNC” عليه ان “عبد المهدي لم يشغل منصبه كرئيس وزراء”.واكد ان “ضعف عبد المهدي يجبر الكتل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون يصف عبد المهدي بـ”الضعيف” المركز الخبري الوطني.

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