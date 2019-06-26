2019/06/26 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارتي الداخلية، والشباب والرياضة الى معالجة موضع الاختلاف باعمار لاعبي عدد من المنتخبات الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو الى معالجة موضوع الاختلاف بأعمار لاعبي عدد من المنتخبات الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو الى معالجة موضوع الاختلاف بأعمار لاعبي عدد من المنتخبات الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).