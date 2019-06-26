العمل تمدد مدة قبول طلبات الشمول بقانون المفصولين السياسيين

2019/06/26 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن تمديد مدة قبول طلبات الشمول بقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل لمدة ستين يوما.

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