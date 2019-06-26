2019/06/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الدفاع نجاح الشمري اليوم الأربعاء امرا بحسم قبول الطلبة المتقدمين على الدورة 82 من خريجي الكليات.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الوزير امر بحسم قبول الطلبة المتقدمين على الدورة 82 من خريجي الكليات ، لمدة أقصاها يوم غد الخميس ، وبنظام القرعة، تحقيقا لمبدأ العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصدر امرا بحسم قبول الطلبة المتقدمين على الدورة 82 من خريجي الكليات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصدر امرا بحسم قبول الطلبة المتقدمين على الدورة 82 من خريجي الكليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).