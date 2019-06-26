العمل تعلن تمديد مدة قبول طلبات الشمول لهذه الشريحة لمدة ستين يوما

2019/06/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

مددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدة قبول طلبات الشمول بقانون المفصولين السياسيين لمدة ستين يوما، وذلك بناء على اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال

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