بريطانيا تحظر بيع الأسلحة إلى السعودية والدول المتحالفة على اليمن

2019/06/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم

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