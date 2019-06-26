الداخلية تناقش اليات تحويل حملة الشهادات العليا من الملاك العسكري الى المدني

2019/06/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن مناقشتها اليات تحويل حملة الشهادات العليا من الملاك العسكري الى المدني، مبينة انها بحثت تجهيز الجوازات الخام والبطاقة الوطنية وتوسعة القبول في معهد أعداد مفوضي الشرطة.وقال الوكيل الاقدم للوزارة عقيل محمود الخزعلي في بيان تلقت /المعلومة/ ان ” لجنة رأي الوكالة الإدارية والمالية رقم (٥)لسنة ٢٠١٩، اجتمعت بحضور […]

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