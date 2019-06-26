الموصل تحتضن مؤتمرا دوليا لمكافحة التطرف

2019/06/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق السيد كاظم الجابري،الأربعاء، ان المؤتمر الفكري الثاني للمجمع سينعقد في مدينة الموصل يوم الاحد المقبل على مدى يومين تحت عنوان “التنوع الديني والقومي والتكامل المجتمعي”.وقال الجابري في تصريح اوردته قناة “العالم” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية تبنى مشروع […]

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