2019/06/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد أثار استياء ألم المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي ..اعتصم العشرات من خريجي هندسة نفط أمام مبنى الوزارة في بغداد .وطالب العديد بتعيينهم على الملاك الدائم حيث قضى هؤلاء ليلتهم على الارض بحثاً عن فرص العمل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



خريجون يفترشون الأرض أمام أنظار وزارة النفط للمطالبة بتعيينهم النعيم نيوز.

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