عضة كلب تقتلُ شاباً في البصرة… بغداد تلاحق الحيوانات السائبة

2019/06/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أودت عضة #كلب سائب، اليوم الأربعاء، بحياة شابٍ، من محافظة #البصرة، بحسب لجنة #الصحة في قضاء #الزبير.وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، «وفاة شاب يبلغ من […]

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