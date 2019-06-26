2019/06/26 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، الاربعاء، وفاة شاب جراء عضة كلب في الزبير.

وقال المكتب في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، انه "الحاقا ببياننا في الاول من آيار لاتخاذ خطوات ازاء انتشار الآلاف من الكلاب السائبة وماتشكله من تهديد لحياة الافراد وهو مايخالف المادة ٣٣ من دستور جمهورية العراق".وأضاف ان "شابا بعمر 24 عاما توفي جراء عضة كلب في قضاء الزبير".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: وفاة شاب جراء {عضة} كلب في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان: وفاة شاب جراء {عضة} كلب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).