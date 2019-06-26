بدء جلسة اكمال استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري

2019/06/26 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، جلسة استكمال عملية استجواب المحافظ يحيى الناصري.

وقال مصدر في المجلس لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس محافظة ذي قار بدأ جلسته الخاصة باستكمال عملية استجواب المحافظ يحيى الناصري بحضور 26 عضواً".وكان مجلس محافظة ذي قار قد عقد، الاثنين العاشر من حزيران الجاري، جلسته الاولى لاستجواب الناصري غيابياً وأجل النظر بطلب اقالته.انتهى

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