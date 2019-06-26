بالفيديو – غادة عبدالرازق تكشف الشر الذي بداخلها وكيف أخرجته؟

2019/06/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، عن كواليس اختيارها لشخصية “مرة” التي جسدتها في مسلسلها “حدوتة مرة” الذي عرض في رمضان 2019.

وقالت “عبد الرازق” إن الشخصية التي قدمتها كانت لامرأة قوية.

وأضافت مازحة أنه كان بداخلها بعض الشر لم تعرف كيف تخرجه، فكان المسلسل فرصة لها.

وأوضحت أنها أحيانا يكون بداخلها طاقة سواء إيجابية أو سلبية ومشاعر لا تعرف كيف تخرجها، فتكون الشخصية التي تجسدها هي الفرصة لإخراج هذه المشاعر، لذا هي كانت مستعدة نفسيا لتجسيد دور “مرة”.

وأكملت، أنها عندما قرأت الشخصية بدأت تشعر بها وتتخيل شكلها وتتوحد معها.

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