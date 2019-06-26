2019/06/26 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، وزارتي الداخلية والشباب ‏والرياضة ولجنة الشباب والرياضة النيابية والاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى حلحلة موضوع ‏الاختلاف الحاصل في اعمار عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية العراقية بطريقة سليمة تجنب ‏جميع الجهات ذات العلاقة المساءلة والعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.‏ وطالب الكعبي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تدعو الداخلية والشباب واتحاد الكرة لحلحلة موضوع الإختلاف بأعمار لاعبين ‏بالمنتخبات الوطنية ‏ وكالة خطوة برس.

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