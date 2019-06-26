الذهب ينخفض بعد ذروة ارتفاع ستة اعوام

2019/06/26 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار الذهب ما يزيد عن 1%، اليوم الاربعاء، مبتعدة عن ذروة 6 أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة.و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1406.91 دولارا للأوقية (الأونصة) متجهًا صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.وبلغت أسعار الذهب أعلي مستوياتها منذ 14 أيار 2013 ، الى 1438.63 دولارا في الجلسة السابقة.[…]

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