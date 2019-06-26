بالوثيقة: مجلس القضاء الاعلى يكشف عن احصائية بحالات الزواج والطلاق لشهر ايار الماضي

2019/06/26 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، عن احصائية بحالات الزواج والطلاق لشهر أيار الماضي.

ووفقا لوثيقة صادرة عن المجلس، فإن عدد عقود الزواج خلال شهر أيار الماضي بلغ (15،201)، وعدد عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة المصدقة بلغ (3،451)، فيما بلغت حالات تصديق الطلاق الخارجي (3،810)، وحالات التفريق بحكم قضائي (1،367).

بغداد اليوم - كربلاء

تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين، الاربعاء (26 حزيران 2019) امام مبنى مديرية تربية كربلاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المحاضرين المتظاهرين امام مديرية تربية كربلاء، طالبوا بتخصيص درجات وظيفية لهم من اجل تثبيتهم

بغداد اليوم_ بغداد

أصدرت محكمة جنايات نينوى، الاربعاء (26 حزيران 2019)، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى داعش والاشتراك بجرائم القتل والخطف بحق مواطنين من الطائفة الايزيدية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، حالة الطقس لمدة 5 أيام فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستصل الى الخمسين في بعض المناطق.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً طفيفاً في بعض المناط

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