المؤتمر الدولى الثاني لمكافحة التطرف ينعقد في الموصل

2019/06/26 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العلامة السيد كاظم الجابري مدير المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق ان المؤتمر الفكري الثاني للمجمع سينعقد في مدينة الموصل يو...

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