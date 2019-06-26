نائب: 50% من ثروة الاقليم تذهب للشركات النفطية

2019/06/26 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- النبأ للأخبار/ كشف عضو مجلس النواب غالب محمد علي، بإن الشركات النفطية في الاقليم تستفيد أكثر مما يستفيده المواطنين هناك.وقال محمد علي لوكالة النبأ للاخبار، إن "عام 2007 شهد تشكيل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كردستان، وكان وزير الفاسد الاكبر أشتي هورامي".

وتابع، إن "هورامي وقع على العقود بين حكومة الاقليم والشركات النفطية، حيث قسمت إدارتي السليمانية وأربيل الآبار الموجودة في المحافظتين الى 27 حقلاً في السليمانية، و18 حقلاً في دهوك، و13 حقلاً في اربيل ".

والمح محمد علي، إن "هذه العقود كانت كلها للمشاركة، حيث تستفيد الشركات النفطية من 50% من نفط الاقليم في حين لايحصد أبناء الشعب منه اي شئ".انتهى/س

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