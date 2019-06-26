السورجي: داعش يتحرك عبر انفاق طويلة في ثلاث مدن بالموصل

2019/06/26 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،الاربعاء، عن وجود تحركات لتنظيم “ داعش” الاجرامي عبر انفاق طويلة بين البعاج والحضر وحمام العليل بمدينة الموصل.وقال السورجي لـ/المعلومة/، ان “البعاج والحضر وحمام العليل تشهد تحركات لتنظيم “ داعش” الاجرامي خصوصا وان الأيام الماضية شهدت عمليات عسكرية واسعة لكن لم تف بالغرض”.وأضاف، أن […]

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