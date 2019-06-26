الحلبوسي لمساعد وزير الخارجية الأميركي: العراق له دور ريادي بخفض التوتر بالمنطقة

2019/06/26 | 12:44

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بغداد :سومر نيوز

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن للعراق دور ريادي بخفض التوتر والتصعيد بالمنطقة، فيما لف...

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