2019/06/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر قصر مصطفى خان من الأماكن التراثية القديمة في مدينة كربلاء المقدسة , والذي يقع في قضاء الحسينية شمال شرق المدينة.للتعرف أكثر حول هذا القصر تابع التقرير التالي..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصر “خان” معلم قديم, الكثير لا يعرف قصة بنائه النعيم نيوز.

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