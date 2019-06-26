2019/06/26 | 12:46

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انصار الله: ادعاء التحالف القبض على قيادي بالقاعدة مسرحية هزلية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، أن ادعاء

تحالف العدوان السعودي الأمريكي إلقاء القبض على قيادي في القاعدة

مجرد مسرحية هزلية ومحاولة لذر الرماد في العيون.وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: أن "ادعاء تحالف العدوان

القبض على قيادي في القاعدة مسرحية هزلية".وأضاف أن هذا الادعاء "محاولة لذر الرماد في العيون عن حقيقة تواجد

القاعدة وداعش في صفوفهم العسكرية والأمنية وذلك ".وأشار إلى مطالبة دول العدوان من صنعاء "الإفراج عن معتقلي القاعدة

وداعش خلال تبادل كشوفات الأسرى أثناء مشاورات السويد".وكان تحالف العدوان السعودي الأمريكي قد زعم، أمس الثلاثاء أن قوات

سعودية خاصة أسرت أمير فرع جماعة داعش التكفيرية في اليمن.

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