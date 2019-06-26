السفير الروماني في العراق يبحث عن موطئ قدم لشركات بلاده في النجف

2019/06/26 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سفير جمهورية رومانيا في العراق اياكوب برادا والوفد المرافق له اليوم مدينة النجف وكان باستقباله المحافظ لؤي الياسري.وأشار السفير الروماني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة مع الياسري الى ان للشركات الرومانية خبرة وتواجدا ميدانيا في العراق منذ العهود السابقة ونتمنى العودة لتلك الشركات للمساهمة في اعادة الاعمار والبناء في البلد عموما والنجف […]

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