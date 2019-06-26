منظمو كوبا أمريكا يردون على انتقادات ميسي

2019/06/26 | 12:47

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ليونيل ميسي

رد المنظمون للنسخة الحالية من كوبا أمريكا على الانتقادات الأخيرة التي أطلقها ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، صوب البطولة.

وكان ميسي قد أعرب عن استيائه من سوء أرضية الملاعب التي تقام عليها كوبا أمريكا، عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية، ودعمه في التصريحات كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز والأوروجوائي لويس سواريز.

ووفقًا لشبكة “جلوبو سبورت” البرازيلية، فإن اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا ترى أن “مستوى الملاعب جيد والعشب مثالي لإقامة البطولة”.

وقال تياجو يانوزي، مدير البطولة: “لدينا خبراء يعملون على مواجهة هذه التحديات في كوبا أمريكا”.

وأكدت تقارير صحفية برازيلية أن ظروف العشب في ملاعب البطولة تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس وعدد مرات استخدام الملعب.

المصدر : كووورة

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