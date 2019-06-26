الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتعويض متضرري الحرائق وتضع سقفاً زمنياً لإنهاء معاناتهم

2019/06/26 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وضعت لجنة الزراعة النيابية، سقفا زمنيا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة والشعير، فيما حذرت الحكومة من تسويف هذا الملف.وذكر رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي، إن لجنة الزراعة أرسلت كتبا رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض متضرري...

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