مسؤول إيراني: صفقة القرن لن يحقق اي انجاز لإسرائيل

2019/06/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير عام الشؤون الدولية في البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، الأربعاء، أن مشروع “صفقة القرن” لن يحقق اي انجاز للكيان الصهيوني وسيعزز وحدة الفلسطينيين والدول الداعمة لهم امام مطامع هذا الكيان.وقال عبد اللهيان في تصريحات له خلال استقباله ممثل حركة الجهاد الاسلامي في ايران ناصر ابوشريف، إن “مشروع “صفقة القرن” مشروع فاشل […]

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