صالح: لا نخجل من القول بان علاقتنا طيبة مع الجمهورية الاسلامية

2019/06/26 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال صالح خلال مؤتمر صحفي من لندن، ان" البديل عن الاتفاق النووي يمكن ان يكون كارثياً ليس فقط على إيران والعراق وانما على الجوار بأكمله".واضاف، ان" علاقاتنا مع السعودية تحسنت بشكل مطرد"، مؤكدا، كذلك علاقتنا طيبة مع الجمهورية الاسلامية، وهذا الأمر يصب في مصلحتنا ولا نخجل من البوح بذلك".انتهى..م.م

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