قائد الثورة الاسلامية: لن توثر الضغوطات الامريكية على صمود وثبات الشعب الايراني

2019/06/26 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحان لدى استقباله رئيس السلطة القضائية والمسؤولين فيها، ان" اميركا التي تثير الحروب وتريق الدماء وتنهب الثروات وأكثر دول العالم شرا توجه الاتهامات للشعب الايراني العظيم"، مؤكدا، ان" الشعب الايراني لن يتراجع عن أهدافه امام اساءات أبغض المسؤولين الأميركيين".واضاف قائد الثورة الاسلامية، انه" لن تؤثر الضغوطات الظالمة مهما تزايدت لأن الشعب الايراني يسعى لتحقيق الاستقلال والتقدم والكرامة".واوضح، انه" عندما تقول وسائل الاعلام الأجنبية لا يمكن تركيع ايران فإنما يعود ذلك الى 40 عاما من حركة الشعب الايراني".ونوه الى ان" الشعب الايراني يتعرض للظلم جراء الحظر الذي فرض عليه ولكنه ليس ضعيفا بل يبقى قويا".انتهى..م.م

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