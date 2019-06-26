الاتصالات تعلن إطلاق بطاقة المسافر “الماستر كارد”

2019/06/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، عن إطلاق بطاقة المسافر(Master Card) بعد ان وفرتها بمراكز البيع المباشر في جانبي الكرخ والرصافة.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الشركة العامة للبريد والتوفير اطلقت خدمة جديدة خاصة بالتسوق عن طريق ...

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