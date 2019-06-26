الاردن تعلن عن تسهيلات بمنح فيزا لدخول العراقيين اليها

2019/06/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن حكومته لن ترضى إلا أن تكون العلاقة الأردنية العراقية في أعلى مستوياتها.جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين تحت شعار “الاردن ...

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