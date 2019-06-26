الأمانة تمهل متجاوزين في بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم

2019/06/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعطاء مهلة للمتجاوزين في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “الامانة انذرت المتجاوزين في شارع 13 في بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور خلال 72 ساعة فقط”، مبينة انه ...

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