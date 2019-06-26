الجمارك تعلن اعادة اصدار 13 ارسالية غير اصولية وسيارة دون الموديل

2019/06/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة اعاد اصدار ١٣ حاوية حجم ٢٠ قدم محملة بكيبلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة".واضاف البيان، ان" جمرك ام قصر الجنوبي قام بإعادة اصدار الارساليات استنادا الى كتاب صادر من جهاز التقييس والسيطرة النوعية يؤكد عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة".واشار الى ان" مركز جمرك طربيل الحدودي قام ايضا بإعادة اصدار سيارة نوع كورلا ٢٠١٦ كونها دون الموديل المسموح باستيراده"، مبينة ان "اعادة الإصدار تمت وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات والضوابط النافذة".انتهى..م.م

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