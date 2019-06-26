الخامنئي: دعوة أميركا للتفاوض خدعة

2019/06/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، الأربعاء، دعوة الولايات المتحدة الأميركية للتفاوض “خدعة”، مشيرا إلى أن اميركا تسعى من دعوتها الى التفاوض تجريد الشعب الايراني من أسلحته وعناصر قوته.ونقلت قناة “العالم” عن الخامنئي قوله خلال استقباله رئيس السلطة القضائية والمسؤولين فيها، إن “دعوة أميركا للتفاوض خدعة فعندما لايحقق العدو أهدافه عبر الضغوط […]

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