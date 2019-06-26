التربية تعلن اعداد الطلبة المتوجهين لأداء الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي غداً الخميس

2019/06/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن مشاركة 465,409 طالباً من كلا الجنسين في الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019.وأكدت التربية في بيان لها تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “استكمال مستلزمات الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها”، فيما دعت في ذات الوقت إلى “الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية”.واضاف […]

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