2019/06/26 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: غداً سيتوجه اكثر من 465 الف طالب في المرحلة الاعدادية لأداء امتحاناتهم النهائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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