اليوم .. نفط ميسان يستضيف نفط الوسط وعينه على المربع الذهبي

2019/06/26 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الجهاز الفني لفريق نفط ميسان بكرة القدم على ضرورة تحقيق الفوز امام ضيفه نفط الوسط في مباراة الديربي النفطي التي ستقام بينهما مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

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