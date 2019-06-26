المفرجي لـ

2019/06/26 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رأى القيادي في تحالف المحور، خالد المفرجي، ان الانتخابات في كركوك تحتاج الى اجراءات تسبقها، منها اعادة تدقيق سجل الناخبين".

وقال لـ "العهد نيوز"،

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