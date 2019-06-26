العثور على آثار آلهة هندية قديمة في شمال العراق

2019/06/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة تايمز اوف انديا الهندية، الاربعاء، بأن وفدا هنديا قام بمهمة استكشافية في العراق في شهر حزيران للنظر في لوحة جدارية تعود الى حوالي عام 2000 قبل الميلاد، يعتقد أنها تمثل صورة لاحد الهة الهند القديمة ويدعى رام او ( راما).وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته /المعلومة/، إن “اللوحة منقوشة […]

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