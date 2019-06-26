2019/06/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة).. بمبادرة من مؤسسة هبة، مجموعة من المؤسسات الثقافية في أول اجتماع كبير للفاعلين الثقافيين بالمغرب ، و ذلك يوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2019 بسينما النهضة بالرباط، برنامج هذا اللقاء سيتضمن مداخلات لفنانين و لخبراء في مجال الصناعة الثقافية، و سيكون فرصة للنقاش و للتشبيك.

شكل المجال الثقافي في العديد من البلدان صناعة قائمة بذاتها ، و قيمة مضافة قادرة على خلق مناصب شغل مختلفة. في المغرب ، تعاني هذه الصناعة من سياق يعرقل تطورها، و يجعلها من القطاعات المهمشة : السياق القانوني المحدود ، الموارد البشرية الغير المؤهلة ، قلة الموارد المالية المشجعة للإبداع و الانتاج ، بالإضافة الى ضعف و قلة البنيات التحتية المخصصة لهذه الصناعة.

تطوير هذا المجال يستوجب بالضرورة تحسيس الافراد منذ الصغر بأهمية الثقافة من خلال تسهيل الولوج اليها ، عبر تعميم تربية ثقافية حاملة للقيم الانسانية و الكونية.

ايمانا و وعيا منهم بهذا الواقع ، ينظم فاعلون ثقافيون مغاربة هذا الاجتماع الكبير من أجل المساهمة في الدينامكية الجديدة للتطور الثقافي للمغرب و التي دعى اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسات ثقافية مهمة ، كفيدرالية الصناعات الثقافية و الابداعية، مؤسسة أونا ، جمعية مهرجانات المغرب ، جمعية يرما كناوة ، جمعية أطلس أزوان ، تبادل و المؤسسة المسرحية فرجة للجميع ، موجه لكل الاطراف المهتمة بالمجال الثقافي ، و يتمنى ان يوحدهم جميعا في اطار شبكة للتبادل ، لتقاسم التجارب و لخلق التآزر.

يسلط هذا الاجتماع الضوء على المجهودات و المقترحات و مختلف الرؤى التي يحملها الشركاء العاملون بالمجال الثقافي ، و الذين يدعون الى عولمة الثقافة و حق كل فرد في التعبير و في الابداع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرباط تحتضن الاجتماع الكبير للفاعلين الثقافيين في المغرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرباط تحتضن الاجتماع الكبير للفاعلين الثقافيين في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).