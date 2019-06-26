مجلس ذي قار يصوت على عدم قناعته بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه

2019/06/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، على عدم قناعته بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه غيابياً.

وقال مصدر في المجلس، لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس ذي قار صوت بعدم قناعته بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه".وأضاف المصدر ان "المجلس بحث اقالة المحافظ بجلسة لاحقة".انتهى

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