2019/06/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عزمه على بيع مقر رئاسي في كوزوميل في ولاية كوينتانا رو لمساعدة فقراء تلك الولاية.وقال لوبيز أوبرادور، “سأدرس كل شيء مرتبط بالمقر الرئاسي الذي يشكل منتجعا لراحة الرئيس في كازا مايا في كوزوميل، لأنه سيتم بيعه وستذهب الأموال إلى احتياجات كوينتانا رو الفقيرة”.كما عقد مزاد علني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس المكسيكي يبيع منتجعاً رئاسياً لمساعدة الفقراء النعيم نيوز.

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