لنتعلم من تجارب الاخرين

2019/06/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان الدراجي نحن نعرف ان لكل تجربة ثمن لكي تنتصر بالنهاية ! فعندما نقول علمتنا الحياة يعني اننا ندفع ثمن ذلك التعليم ، لان لكل شيء ثمن ! فلماذا لا نتعلم من الاخرين وهم من دفع الثمن ! بالامس القريب دفع المناضل الافريقي نلسن مانديلا وغاندي وآرثر لوثر كنك وجيفارا والزعيم العراقي عبد الكريم قاسم وغيرهم دفعوا ثمن ما حقق لبلدانهم من الاستقرار والامن والرفاهية والازدهار ، وقد قال حينها نلسن مانديلا: لا يدافع عن الفاسد الا الفاسد ،ولا يدافع عن الساقط الا الساقط ،ولا يدافع عن الحرية الا الاحرار ،ولا يدافع عن الثورة الا الابطال ،اولئك الرجال يعرفون عن ماذا يدافعون وبماذا يفكرون ولماذا ، وكل شخص يعرف عن ماذا يدافع ! واليوم انا العراقي البسيط أقول :من يدافع عن الباطل فهو باطل ! ومن يدافع عن الظالم فهو ظالم ! ومن يدافع عن الخونة هو خائن !ومن يدافع عن القاتل فهو القاتل !ومن يفكر بعقلية غيره هو جاهل !ومن يدافع عن الغباء هو من الأغبياء !هولاء يعرفون عن ماذا يدافعون وبماذا يفكرون ، لكنهم يكابرون ويحاولوا ان يستحمروا العقول فكم من أمثال أولئك موجودين اليوم في بلدي ، هل وعى الشعب لما يفكرون ويخططون ويفعلون اولئك الخائبون واننا لصابرون ومنتظرون حتى يأذن الله لهم بما يستحقون ، نحتاج من يدفع ثمن تخليص بلادنا من عواهر السياسة والمستحمرين ! فهل من مبارز ؟؟ ام اننا نبقى جالسون على التل ونندب حظنا العاثر !

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